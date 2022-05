Erster Anlaufpunkt für Gäste in Bitterfeld: Info-Point an der Goitzsche hat wieder geöffnet

Klaus Suchantke, Ralf Stark und Peter Dürrschmidt werden Besuchern in den kommenden Monaten mit besten Tipps zur Seite stehen.

Bitterfeld/MZ - Was als behelfsmäßige Lösung begann, ist mittlerweile ein beliebter erster Anlauf: Der Goitzsche Infopoint der Bitterfeld-Wolfener Tourismusinformation an der Marina. Am Sonntag hat die hölzerne Hütte mit den Unterwassermotiven wieder eröffnet, und ab jetzt heißt es für Klaus Suchantke, Ralf Stark und Peter Dürrschmidt: Da arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Die drei Senioren betreuen seit vielen Jahren ehrenamtlich Touristen, die nach Bitterfeld kommen. „Sie sind die Botschafter Bitterfelds“, sagte Heiko Kaaden, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft. Auch Marcel Urban, Referent des OB, würdigte die Arbeit der drei Einwohner: „Das ist nicht selbstverständlich und wir sind dankbar für die zusätzliche Unterstützung, die uns dieses wissenskräftige Personal beschert.“

„Es macht Spaß, zu zeigen, was aus Bitterfeld geworden ist“

Da die Goitzsche für viele Besucher der erste Anlaufpunkt sei, müsse gleichzeitig eine Brücke in die Innenstadt geschaffen werden - damit auch diese von der Beliebtheit des Sees profitieren kann. Ideen wie ein „blauer Pfad“ seien bereits in Arbeit.

Ob spezielle Wünsche oder persönliche Empfehlungen: Klaus Suchantke freut sich darauf, Gäste wieder zu empfangen. „Es macht Spaß, zu zeigen, was aus Bitterfeld geworden ist“, sagte er. Und die Urlauber kommen mittlerweile nicht mehr nur aus Deutschland, hat er beobachtet. „Wir werden unser gesamtes Wissen über das Erscheinungsbild Bitterfelds rüberbringen“, ergänzte Peter Dürrschmidt. Solange Wetter und Gesundheit mitspielen, sollte das aber funktionieren.

Der Infopunkt wird bis zum 30. September geöffnet sein, immer samstags und sonntags ab 9.30 Uhr sind die Gästeführer vor Ort.