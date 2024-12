Energetisch ist die Sporthalle in Wolfen topfit. Doch bei Regenwetter droht Ungemach.

Sporteinrichtungen in Bitterfeld-Wolfen

Die Jahnturnhalle in Wolfen wurde erst vor vier Jahren saniert.

Wolfen/MZ/uro. - Die Jahnturnhalle in Wolfen ist ein Vorzeigeobjekt. Daran erinnerte jetzt Ralf Kalisch. Er ist Vereinsvorsitzender von Chemie Wolfen und für Pro Bitterfeld-Wolfen Mitglied des Stadtrates. Nach der energetischen Sanierung des Komplexes in der Jahnstraße sei praktisch alles im Lot. Die Baumaßnahme während der Coronazeit sei auch sehr gut gelaufen, so Kalisch.