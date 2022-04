Eröffnung 2016 - Factory Outlet in Brehna feiert ab Sonnabend sechsten Geburtstag

Brehna/MZ - Halle Leipzig The Style Outlets feiert das sechsjährige Bestehen am Standort in Brehna mit vielen bunten Aktionen. Das hat das Outlet Center angekündigt. Eine Woche lang, vom 16. bis 23. April, können Shopping-Fans zahlreiche Gewinnspiele und Überraschungen und Rabatte im Center entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anlässlich des sechsten Geburtstages veranstaltet das Outlet-Center einen Bastelwettbewerb mit fünf örtlichen Grundschulen. Mit dabei sind Kinder aus den Grundschulen Sandersdorf, Zscherndorf und Kyhna sowie der Grundschule „Pestalozzi“ Brehna und der Grundschule Sankt Martin in Zwochau. Sie erhielten jeweils das Bastelmaterial, um XXL-Papptorten zu kreieren, die seit dem 9. April im Center ausgestellt sind. Die Outlet-Gäste können per Stimmzettel für ihren Favoriten abstimmen. Dabei wird am Ende kein Kind mit leeren Händen dastehen.

Die Torte der Pestalozzi-Grundschule Brehna Foto: Neiver

„Wir wollen ein aktiver Nachbar sein, der sich lokal engagiert. Deshalb ist es für uns ein großer Spaß, gemeinsam mit den Kindern der Gemeinde etwas zu organisieren und auf diese Weise unser sechsjähriges Jubiläum zu feiern“, so Jens Kahlow, Center Manager von Halle Leipzig The Style Outlets.

Während der gesamten Aktionswoche haben sich sowohl das Center-Management als auch viele Marken in ihren Geschäften Überraschungen und sogenannte „Goodies“ - über die Tage verteilt - einfallen lassen. Zudem erhalten beispielsweise Style Club-Mitglieder einen Rabatt von bis zu 50 Prozent in den Geschäften teilnehmender Marken.

Zum Ausklang der Geburtstagswoche am Samstag, 23. April, wird das gesamte Center nochmals zu einer Erlebniszone, heißt es. Bei kostenlosem Sekt und Geburtstagskuchen - dieses Mal nicht aus Pappe - kann zur musikalischen Unterhaltung von DJ N’Limit geshoppt werden.