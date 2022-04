Einkommen in Anhalt-Bitterfeld gehören zu den niedrigsten in ganz Deutschland

Unter allen deutschen Kreisen belegt Anhalt-Bitterfeld in Sachen Einkommen einen der letzten Plätze. Daran ändern auch Umverteilung und Preisniveau nur wenig.

Durch staatliche Umverteilung hatten die Menschen in Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2019 durchschnittlich 174 Euro mehr in der Tasche. Grund dafür ist der vergleichsweise hohe Anteil von Rentnerinnen und Rentnern im Landkreis.

Köthen/Bitterfeld-Wolfen/MZ - Platz 381 von 401: Anhalt-Bitterfeld ist unter den fünf Prozent der einkommensärmsten Kreise in Deutschland. Die sprichwörtlichen „oberen Zehntausend“ sucht man im Landkreis damit eher vergeblich; laut Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder betrug das durchschnittliche Primäreinkommen in Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2019 20.555 Euro – und damit 8.621 Euro weniger als in ganz Deutschland.