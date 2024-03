In Zörbig und den Ortsteilen sind am Wochenende Helfer beim Frühjahrputz gern gesehen. Ordnung wird im ganzen Monat März geschaffen. Welcher Bonus in Aussicht steht.

Eine Stadt will sich schön machen - Zörbig lädt am Sonnabend zum großen Frühjahrsputz

Zörbig/MZ. - Aufbruchstimmung herrscht in der Stadt Zörbig und ihren Ortsteilen. Das hat Bürgermeister Matthias Egert (CDU) bestätigt. Er rührt die Werbetrommel für den gemeinschaftlichen Frühjahrsputz, der sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Dauerbrenner entwickelt hat und ganz unterschiedliche Gesichter trägt. Mal geht es um das Sammeln von Müll, an anderer Stelle wird Laub geharkt oder zu Pinsel und Farbe gegriffen.

„So langsam wird es wärmer, die Laune wird besser und auch der Drang sich zu bewegen wird größer. Dies sind gute Voraussetzungen, gemeinschaftlich den Frühjahrsputz anzugehen,“ erklärt Egert und appelliert an alle Bürger, etwas zu tun, um der Stadt zu einem frischen Antlitz zu verhelfen. Der Aufruf geht auch an die jüngeren Zörbiger, die sich die Teilnahme an den Putzaktionen im Helferausweis bestätigen lassen können. Der Ausweis ist seit einem Jahr im Einsatz. Wer genug Punkte sammelt, kann unter anderem vom freien Eintritt in Freibädern der Region profitieren.

Am Samstag, 16. März, stehen in drei Orten gemeinsame Putzaktionen auf dem Plan. Den Auftakt macht Zörbig, wo sich die Helfer bereits gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka-Niebisch einfinden sollen. Ebenfalls am Samstag, allerdings erst um 9 Uhr, sind Helfer in der weitläufigen Cösitzer Parkanlage willkommen. Gewerkelt wird am Samstag außerdem in der Kirche und auf dem Friedhof in Schrenz. Auftakt ist auch hier gegen 9 Uhr, heißt es aus dem Zörbiger Rathaus.