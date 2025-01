Im Zeitraum zwischen dem 15. und 18. Januar 2025 wurde in Raguhn in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und stahlen Bargeld aus einem Tresor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Raguhn/MZ. - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15. Januar und Samstag, 18. Januar 2025, ist es in Raguhn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit vom Mittwoch bis Samstag gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohngebäude in der Bitterfelder Straße ein.

Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einem Wertgelass Bargeld entwendet, der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Durch die Kriminalpolizei wurde vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10, Tel.: 03493 / 3010 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.