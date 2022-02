Eigentlich für Brehnas Jubiläum gemalt: Heimatbilder von Horst Kunze haben ein Zuhause gefunden

Der Inhaber des Ratskellers in Brehna, Stefan Schäfer, hat mehrere Bilder vom Sandersdorfer Maler Horst Kunze erworben.

Brehna/MZ - Brehna, 1220 erstmals urkundlich erwähnt, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die sollte vor zwei Jahren mit einer großen Feier zum 800-jährigen Jubiläum begangen werden. Doch dann kam Corona, die Feier musste abgesagt werden.

„Die Idee war, Kunsthandwerkern aus dem Stadtgebiet die Möglichkeit zu geben, ihre Werke auszustellen“

Dabei waren die Vorbereitungen schon im vollen Gange. Die Brehnaerin Anja Gehrmann hatte sich im Vorfeld als Helferin angeboten und war auf der Suche nach lokalen Künstlern. „Die Idee war, Kunsthandwerkern aus dem Stadtgebiet die Möglichkeit zu geben, ihre Werke auszustellen“, erklärt sie. Einer, der sich auf diesen Aufruf meldete, war der Sandersdorfer Horst Kunze - vielen im Altkreis bekannt als Hobbymaler mit einer besonderen Vorliebe für lokale Sehenswürdigkeiten.

Horst Kunze bot sich an, das auch für und in Brehna zu wiederholen. Also stieg er mit Anja Gehrmann ins Auto, die ihn durch Brehna führte und ihm besondere Orte zeigte. Woraufhin sich Horst Kunze ans Werk machte und fünf Bilder malte. Vom alten Rathaus, welches heute den Ratskeller beherbergt, der Schmidt-Mühle und der Hädicke-Mühle, dem ehemaligen Bahnhofsgebäude sowie von der Postsäule.

Anja Gehrmann und Horst Kunze (Foto: Gehrmann)

Anstatt sie wie geplant zur Jubiläumsfeier zeigen zu können, standen die Bilder dann jedoch lange bei Horst Kunze daheim. Bis sich Anja Gehrmann, inzwischen Mitglied im Heimat- und Geschichtsverein Brehna unter Leitung von Katja Münchow, im Jahr darauf wieder bei ihm meldete.

Ratskeller-Chef: „Passen sehr gut zum altehrwürdigen Gebäude“

Denn der Verein plante im Herbst 2021, im Dezember einen Adventsmarkt zu veranstalten mit einer nunmehr bereits bekannten Idee: Lokalen Künstlern die Möglichkeit zum Ausstellen zu geben. Bevor auch diese Veranstaltung der Pandemie zum Opfer fiel, trafen sich die Vereinsmitglieder noch einmal zum Planen mit Horst Kunze im Ratskeller Brehna. Dessen Wirt Stefan Schäfer sah die Bilder, war begeistert und fragte, ob er sie erwerben könne. „Sie passen sehr gut zum altehrwürdigen Gebäude“, sagt der Wirt. „Bevor das jemand anderes kauft, nehme ich die“, beschloss er und kaufte die fünf Bilder kurzerhand.

Ein Teil des Verkaufspreises spendete der Maler an den Heimat- und Geschichtsverein: eine Win-Win-Situation. „Wir sind glücklich, Herr Kunze ist glücklich“, freut sich Anja Gehrmann. „Wir sind froh, dass die Bilder gesehen werden.“ Und der Verein, der im Ratskeller regelmäßig Spielenachmittage mit eigens entwickelten Spielen veranstaltet, kann sich nun in Zukunft dabei an den Bildern erfreuen. Ebenso wie der Wirt, der Maler und alle anderen Gäste und Besucher.

Der nächste Spielenachmittag des Heimat- und Geschichtsvereins findet am 13. März um 14.30 Uhr im Ratskeller Brehna statt.