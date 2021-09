E-Bike-Fahrer fährt in Bitterfeld Fußgängerin an - 81-Jährige schwer verletzt

Bitterfeld/MZ - Bei einem Unfall ist am Dienstag gegen 14.25 eine Person schwer verletzt worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 56-Jähriger mit seinem E-Bike in den Kreisverkehr aus Richtung Dessauer Straße kommend und bog nach rechts in die Moltkestraße ein. Dabei übersah er eine 81-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn der Moltkestraße in Richtung Dessauer Straße überquerte.

Die Frau stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.