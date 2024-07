Elisabeth Sens erhielt hochschwanger die Diagnose Leukämie. Nun wurde nach vielen Aktionen in der Region ein genetischer Zwilling gefunden, zudem brachte sie ihr viertes Kind zur Welt.

Nach Leukämie-Diagnose in der Schwangerschaft

Glückliche Gesichter: Tina Steinfeld (l.) und ihre Kollegin Silvana Trautvetter sind dieser Tage ebenso zufrieden wie Elisabeth Sens’ behandelnde Ärzte vom Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, Julia Hartmann, Dr. Klaus Oettel und Dr. Anja Radusch (v.l.).

Bitterfeld/MZ. - Es grenzt an ein Wunder: Nur zwei Monate, nachdem Elisabeth Sens die Diagnose Leukämie erhielt, ist ein passender Stammzellenspender für sie gefunden worden. Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht: Drei Tage, nachdem sie am 8. Juli erfuhr, dass ein genetischer Zwilling für sie entdeckt wurde, brachte die 34-Jährige ihr viertes Kind zur Welt. Wie geht es ihr und was passiert als Nächstes?