Dreiste Metalldiebe auf Tour durch Bitterfeld - Sogar Trauerhalle in der Friedensallee betroffen

Bitterfeld/MZ - Metalldiebe haben in den vergangenen beiden Tagen in Bitterfeld-Wolfen insgesamt gleich dreimal zugeschlagen. In der Steubenstraße drangen die unbekannten Täter durch ein Fenster in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses ein, demontierten und stahlen dort sämtliche Kupferrohre.

Darüberhinhaus wurde polizeilich bekannt, dass aus drei derzeit leerstehenden Wohnungen in der Anhaltstraße ebenso diverse Heizungsrohre entwendet worden.

Damit aber noch nicht genug, schreckten der oder die Täter nicht davor zurück, sich an der Trauerhalle eines in der Friedensallee gelegenen Friedhofs zu schaffen zu machen. Auch hier wurden mehrere Meter Kupferfallrohr abgetrennt und entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.