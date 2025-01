In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 9. Januar haben unbekannte Täter die Tür eines Einfamilienhauses im Birkenweg in Bitterfeld aufgebrochen.

Dreiste Einbrecher in Bitterfeld - Bargeld und Münzsammlung aus Einfamilienhaus gestohlen

Die Einbrecher kamen am Donnerstagmorgen.

Bitterfeld/MZ. - In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 9. Januar haben unbekannte Täter die Tür eines Einfamilienhauses im Birkenweg in Bitterfeld aufgebrochen. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Im Inneren öffneten und durchsuchten die Diebe sämtliche Schränke und Behältnisse. Neben einer Münzsammlung entwendeten sie außerdem Bargeld und Schmuck. Die Schadenssumme wurde von der Polizei mit ungefähr 22.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort im Einsatz.