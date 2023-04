Bei dem Einbruch in Bitterfeld sind rund 5.000 Euro an Sachschäden entstanden. Zum Diebesgut gibt es noch keine Hinweise.

Bitterfeld/MZ - Dreiste Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag in Bitterfeld unterwegs. Sie haben nach Angaben der Polizei einen Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft in der Bitterfelder Burgstraße verübt.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Innenräumen der Einrichtung. Dabei sind laut Mitteilung aus dem Anhalt-Bitterfelder Polizeirevier Sachschäden in Höhe von rund 5.000 Euro verursacht worden. Zum möglichen Diebesgut konnten aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.