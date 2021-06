Drei Zander geangelt - 71-Jährigem droht in Pouch Ärger wegen Fischwilderei

Pouch - Wegen Fischwilderei hat ein 71-jähriger Angler Ärger mit der Polizei.

Der Mann war am am Freitagabend gegen 22 Uhr in Pouch am Einlauf der Mulde, Höhe Stausee, angelnd angetroffen und von der Polizei kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Rentner bereits drei Zander geangelt und schon filetiert hatte. Gemäß Gewässerordnung hätte er das Angeln von Raubfisch einstellen müssen, da das Limit erreicht war.

Außerdem wurde festgestellt, dass er mit drei Angeln - zwei Grundruten und eine Stippe - gleichzeitig und mit totem Köderfisch bestückt auf Grund geangelt hat. Gemäß Gewässerordnung durfte der Angler aber mit der Stippangel/Kopfrute nur Friedfisch angeln. Dem Mann wurde das Angeln untersagt, außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren gemäß § 293 StGB wegen Fischwilderei eingeleitet.