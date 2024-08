Bitterfeld/MZ. - Gleich drei Vollsperrungen starten am Montag in und um Bitterfeld-Wolfen. Die wichtigste ist wohl die Vollsperrung der Zörbiger Straße/B 183 in Bitterfeld. Diese wichtige Verbindung von Bitterfeld nach Wolfen und Sandersdorf ist mindestens eine Woche lang dicht. Für die Autofahrer bedeutet das, dass sie eine Umleitung in Kauf nehmen müssen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.