Drei Verletzte nach Vorfahrt-Fehler - Wieder Unfall an der Kreuzung B100 nach Schlaitz

An der Kreuzung B 100 nach Schlaitz/Plodda sind zwei Autos kollidiert.

Schlaitz/MZ - Auch wenn die Kreuzung B 100 - Schlaitz/Plodda vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld als nicht gefährlich eingestuft wird, hat es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wieder einmal gekracht. Drei Menschen wurden verletzt und in das Bitterfelder Klinikum gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Zum Unfallhergang war zu erfahren, dass der dunkle Pkw Opel aus Richtung Gossa kam und gen Bitterfeld fahren wollte. Der aus der Gegenrichtung kommende VW hatte die Absicht, an der Einmündung links nach Schlaitz abzubiegen. Dabei habe der Fahrer entweder die Verkehrssituation falsch eingeschätzt oder das entgegenkommende Auto übersehen, mutmaßen die Kameraden der Feuerwehr aus Muldestausee und Burgkemnitz, die zur Hilfeleistung zum Unfallort gerufen worden waren.

Kollision war heftig - Zum Glück waren keine weiteren Fahrzeuge auf der B 100 unterwegs

Bei der Kollision wurde der Opel im vorderen Bereich und der VW an der hinteren rechten Seite stark beschädigt. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das rechte Hinterrad des VW abgerissen und mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert wurde. Das Glück im Unglück bestand darin, dass auf der Bundesstraße zum Zeitpunkt der Kollision keine weiteren Fahrzeuge unterwegs waren.

„Ich kann einfach nicht verstehen, dass es nicht möglich ist, die Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern bis nach Gossa anzuordnen“, sagt ein Feuerwehrmann. Zu oft haben er und seine Kameraden schon an der Kreuzung gestanden und auch Tote beklagen müssen. Viel zu oft, wie er meint. Die Aussage des Landkreises, dass Verkehrszeichen nur dort angeordnet werden könnten, wo dies besondere Umstände gebieten würden, kann er nicht nachvollziehen. „Was muss noch passieren, damit man hier wach wird und die maximale Geschwindigkeit reduziert?“ Anderswo würde es auch gehen, warum gerade an dieser gefährlichen Stelle nicht?