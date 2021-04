Drei Frauen werden in Bitterfeld-Wolfen bestohlen - Mann greift in geöffnete Handtasche

Bitterfeld-Wolfen - In Bitterfeld-Wolfen haben zum wiederholten Mal Taschendiebe in Supermärkten zugeschlagen.

Jeweils zwischen 14 und 18 Uhr am Donnerstag hatten drei Frauen im Alter von 52, 56 und 81 Jahren die Geschäfte in der Leipziger Straße, Dessauer Allee und Brehnaer Straße aufgesucht. In zwei Fällen entnahmen die Diebe die Geldbörsen aus den in den Einkaufswagen abgelegten Taschen, einmal griff ein als 1,60 bis 1,70 Meter groß beschriebener Mann in die geöffnete Handtasche einer der Geschädigten und nahm deren Portemonnaie an sich.

Neben Ausweisdokumenten und Geldkarten wurde ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mz)