Drei Unternehmen in der Region sind für den Großteil der CO2-Ausstoßes verantwortlich. Welche Folgen das hat und welche Maßnahmen dagegen helfen sollen.

Die Papierfabrik des Unternehmens Progroup in Sandersdorf ist seit seiner Inbetriebnahme einer der größten Kohlenstoffdioxid-Produzenten der Region.

Bitterfeld/Sandersdorf/Thalheim/MZ. - Die Luftqualität in Bitterfeld-Wolfen, einst als eine der dreckigsten Städte Europas bezeichnet, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Wie nun bekannt wurde, ist unter anderem der Kohlenstoffdioxid (CO2)-Ausstoß in der Region seit 2007 deutlich gesunken. Aktuelle Daten dazu hat das Recherchekollektiv „Correctiv“ auf Basis von Zahlen der Europäischen Umweltagentur (EUA) ausgewertet und zur Verfügung gestellt. Durch eine gemeinsame Recherche von Correctiv.Europe und Correctiv.Lokal mit der Mitteldeutschen Zeitung lassen sich auch für den Altkreis Bitterfeld die Treibhausgasmenge und konkrete Betriebe als dessen Verursacher benennen.