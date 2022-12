Doppeltes Singen unter freiem Himmel mitten in der Nacht

Einwohner treffen sich gegen Mitternacht in Wolfen-Nord und Bitterfeld. Musikalischer Junge tritt als Vorsänger an. Doch wie textsicher muss man im spontanen Chor sein?

Nicht nur in Wolfen-Nord, sondern auch auf dem Bitterfelder Markt wird das nächstliche Singen am Heiligen Abend zur Tradition.

Bitterfeld/Wolfen/MZ - Heiligabend bietet einen der besten Anlässe, um gemeinsam zu singen. „Erst ein Lied oder ein Gedicht – dann das Geschenk“, so wird es am 24. Dezember bei vielen heißen. Doch das große familiäre Singen und Musizieren gerät dennoch immer öfter ins Hintertreffen. In Bitterfeld-Wolfen gibt es aber Alternativen. Denn gleich zweimal wird dort durch die Kirchengemeinden in der Heiligen Nacht zum gemeinschaftlichen Singen eingeladen.