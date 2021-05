Diese Süßwarenmarke und zwei Modeketten sind frisch in das Outlet-Center in Brehna eingezogen

Brehna - In das Center Halle Leipzig The Style Outlets ziehen drei neue Markenshops ein. Am Montag hat die bunte, süße Welt von Haribo eröffnet. Liebhaber dieser Süßigkeiten können an einer großen Pick & Mix-Station etwa 70 nationale und internationale Haribo-Süßwaren in individuellen Mischungen zusammenstellen.

Auch im Bereich der Mode gibt es Neuzugänge. „Mit Gerry Weber und Roy Robson haben wir zwei Marken gewinnen können, die von Casual bis Business ein breites und qualitativ hochwertiges Sortiment anbieten“, sagt Center-Manager Jens Kahlow.

Damit setze das Outlet einen bewussten Schwerpunkt auf die Mode für die Zeit nach Corona. Das Männer-Label Roy Robson biete smarte Freizeit-Outfits und Office-Looks an. Und Gerry Weber präsentiere auf 280 Quadratmetern stilvolle und trendorientierte Damenmode sowie Accessoires. (mz)