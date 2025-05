Diebstahl in Bitterfeld-Wolfen Taschendiebe klauen Portemonnaie eines Rentners - Doch das war nicht alles

In einem Supermarkt in Bitterfeld-Wolfen bemerkte ein Senior an der Kasse, dass ihm die Brieftasche gestohlen wurde. Beim Sperren seiner Bankkarte folgt der nächste Schock.