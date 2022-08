Diebe stehlen Werkzeuge im Wert von 1.000 Euro von Firmengelände

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben die Einbrecher einen Container auf einem Firmengelände in Bitterfeld geöffnet und sich daran bedient.

Bitterfeld/MZ - In Bitterfeld sind bislang unbekannte Täter in den Nachtstunden vom Dienstag zum Mittwoch gewaltsam in einen Lagercontainer auf dem Gelände einer Firma in der Zeppelinstraße eingedrungen.

Daraus haben sie laut Informationen der Polizei Elektro- und Kleinwerkzeuge entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.