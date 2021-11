Diebe stehlen Rasenmäher aus Muldensteiner Garage und verursachen Schaden im Wert von 2.000 Euro

Muldenstein/MZ - Unbekannte Täter sind im Ortsteil Muldenstein in eine Doppelgarage eingedrungen. Die Polizei wurde darüber am Dienstagvormittag informiert. Demnach verschafften sich die noch unbekannten Täter in der Zeit vom 7. bis 9. November gewaltsamen Zutritt zum Innenraum. Nach erster Inaugenscheinnahme durch den Geschädigten nahmen die Täter zwei Freischneider sowie zwei Rasenmäher mit und verließen unbemerkt den Tatort. Die Schadenshöhe wurde insgesamt von der Polizei in Höhe von rund 2.000 Euro angegeben.