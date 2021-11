Dieb rennt aus NP-Markt in Wolfen und schlägt bei Flucht einer Verkäuferin ins Gesicht

Wolfen/MZ - In einem Supermarkt in der Wolfener Damaschkestraße ist es am Dienstag gegen 9 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Das hat die Polizei am Donnerstag gemeldet - verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Mann im Geschäft zunächst vorgetäuscht haben, seine Waren bezahlen zu wollen. Er habe zunächst einige Artikel auf das Warenband an der Kasse gelegt, sie dann jedoch plötzlich ergriffen und fluchtartig den NP-Markt verlassen.

Eine Mitarbeiterin des Marktes nahm die Verfolgung des Täters auf. Als sie den Mann im Außenbereich des Marktes daran hindern wollte, auf sein Fahrrad zu steigen, schlug dieser der Frau ins Gesicht, so dass sie zu Fall kam.

Der Tatverdächtige flüchtet ohne das Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben, er war von schlanker Gestalt. Weitere Details wurden nicht genannt.

Die Polizei bittet Zeugen der Raubstraftat, sich beim Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter (03493) 301-290 zu melden oder sich per Mail an rk-btf@polizei.sachsen-anhalt.de zu wenden.