Straßenarbeiten vor dem Zörbiger Stadtbad Die Wasserturmstraße in Zörbig bleibt noch bis nächstes Jahr gesperrt

So langsam ist bei den Bauarbeiten in der Waserturmstraße ein Ende in Sicht. Warum sich die Freigabe dennoch verzögert, obwohl die Straße eigentlich fertig ist.