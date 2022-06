Die Tote im Brunnen: Archäologen gehen in Brehna auf Spurensuche eines 2.500 Jahre alten Skeletts

Auf der Grabungsfläche in Brehna tauchen die Fachleute um Sergey Sitnikow immer tiefer in die Geschichte der Region ein.

Brehna/MZ - Erst kam die Baggerschaufel zum Einsatz, dann Spaten und Kelle. Schließlich war es der Pinsel. Grabungsleiter Sergey Sitnikow und weitere Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie sind vor den Toren von Brehna immer tiefer in die Geschichte vorgestoßen. In zweieinhalb Metern Tiefe fanden sie ein menschliches Skelett: Es stammt nach ersten Schätzungen aus der Eisenzeit, ist etwa 2.500 Jahre alt. Und es liegt in einem ebenso alten Brunnen.