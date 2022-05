Die Hoffnung stirbt zuletzt: Fällt der Karneval im Altkreis Bitterfeld erneut Corona zum Opfer?

So bunt war in vergangenen Zeiten der 11.11. in Sandersdorf.

Sandersdorf/MZ - Tschüss Helau? Von wegen! Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jeck bleibt eben Jeck. Das gilt vor allem für das Narrenvolk. Das lässt sich von Corona nicht unterkriegen. „Aber es fällt langsam schwer“, gibt Angela Köppe vom Ramsiner Carnevalverein zu. Hier steht die 33. Session an. Was für eine Zahl. Ausfallen sei keine Option. Die Vereinschefin blickt nach vorn - in den Februar 2022. Das Licht am Ende des Tunnels blinkt. „Vielleicht können wir endlich wieder ausgelassen feiern, ohne Zwänge“, sagt sie. Denn auch Ramsins Narren wollen wieder eine fünfte Jahreszeit genießen.

Den 11.11. um 11.11 Uhr wollen sie aber in diesem Jahr nicht wieder dem Virus überlassen. Die Jecken der Stadt Sandersdorf-Brehna halten zusammen. Der Schlüssel des Rathauses gehört uns, da sind sich alle einig. Auch Stephan Dumke. Er hat die Narrenkappe vom Karnevalsclub Zscherndorf auf. „Zschernaria“ soll endlich wieder gerufen werden. Nicht nur im stillen Kämmerlein. Auch er und sein Gefolge hoffen auf den Februar im nächsten Jahr.

„Wir werden die Session auf Sparflamme beginnen“

Genau wie Andrea Maibaum vom Faschingsclub Schlaitz. Der 11.11. fällt auch in der Dübener Heide nicht ins Wasser. „Die Schlüsselübergabe wird in kleinem Rahmen pünktlich um 11.11 Uhr im Vereinshaus stattfinden“, verrät die Club-Chefin. Endlich wieder ein Hauch von Karneval. Obwohl sie vieles nicht so recht in Deutschland versteht. Volle Fußballstadien zum Beispiel - „und wir müssen uns an strenge Vorgaben halten“.

Ähnlich sieht es in Thurland aus. „Wir werden die Session auf Sparflamme beginnen“, sagt der Präsident des Thurländer Faschingsclubs Stephan Meyer. „Wir werden am 12. November dem Ortsbürgermeister wieder am Gemeindeamt die Schlüssel entreißen und trotz Corona in die Faschingszeit starten“, blickt der Präsident hoffnungsvoll in die Zukunft. Für das nächste Jahr habe man allerdings keine Feiern geplant. Die Situation sei zurzeit noch viel zu unübersichtlich, als dass man sich in unnötige Ausgaben stürzen wolle.

In Roitzsch hingegen gibt es am 13. November zumindest eine Party im Park. „Nachdem wir um 17.17 Uhr wie in jedem Jahr die Schlüssel des Rathauses in unsere Gewalt gebracht haben, wird auf einer Bühne im Park ein karnevalistisches Programm ablaufen.“ Dabei wird wieder der Fanfarenzug aus Zwochau zu Gast sein, der die Roitzscher schon viele Jahre in der 5. Jahreszeit begleitet.

Für Faschingschef Andreas Boy aus Burgkemnitz ist die Lage unübersichtlich. „Am 11.11. wollen wir uns mit dem Elferrat intern zusammensetzen und über die nächsten Schritte beraten“, sagt Boy. Ob es im nächsten Jahr eine Festveranstaltung gibt, stehe derzeit noch völlig in den Sternen, erklärt er.

Das Objekt der Begierde: der Rathausschlüssel von Zörbig. (Foto: Vogel)

Fest steht auf alle Fälle, dass es in Sandersdorf vor dem Rathaus am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr die schon traditionelle Schlüsselübergabe geben wird. Danach habe man auf einer Bühne ein kleines Programm geplant, welches den Einstig in die Karnevalszeit umrahmen soll. Welche Vereine aus der Stadt dazukommen stehe noch nicht fest, sagt Heike Nywelt vom Elferrat.

Auch die Narren aus Salzfurtkapelle haben den 11. November fest eingeplant

Auch die Narren aus Salzfurtkapelle haben den 11. November fest eingeplant. Um 11.11 Uhr wollen sie die Hoheit über das Zörbiger Rathaus übernehmen. „Vielleicht gibt es auch noch einen Glühweinstand“, schaut Präsident Frank Vogel auf das närrische Datum voraus. Die Schlüsselübergabe finde aber in jedem Fall statt: Selbst 2020 ließen sich die Karnevalisten trotz Corona-Einschränkungen nicht davon abbringen. In diesem Jahr soll es eben in größerer Runde gefeiert werden - auf dem Zörbiger Marktplatz.

Wie in den Jahren zuvor sind dann auch die Kinder aus der angrenzenden Grundschule eingeladen. Doch wie umfangreich das Programm wird, sei abhängig von Corona. Für die kommende Session steht die Planung - zumindest vorläufig: Die beiden Abendveranstaltungen finden am 22. beziehungsweise 29. Januar statt, am 23. Januar stehen die Kinder im Karnevalsmittelpunkt in der Mehrzweckhalle in Salzfurtkapelle. Karten können allerdings noch nicht erworben werden. „Ab November werden wir jedoch verbindliche Vorbestelllisten haben“, so Vogel. Der Verkauf erfolge dann kurzfristig.