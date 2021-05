Der Handel im Altkreis Bitterfeld fürchtet eine Pleitewelle durch Corona-Maßnahmen

Bitterfeld/Brehna - Die Bitterfelder Burgstraße ist am Dienstagvormittag wie leergefegt - und das mag nicht nur an Sturmtief Eugen liegen. Christa Zuther kommt gerade aus der Drogerie - die ist nach wie vor uneingeschränkt geöffnet - und bepackt ihr Fahrrad.

Die gegenwärtige Einkaufssituation findet sie furchtbar. „In Supermärkte darf ich rein, aber in Bekleidungsläden muss ich mich anmelden und noch dazu jedes Mal vorher einen Test einholen“, macht sie ihrem Unmut Luft. Doch auch das mit der Anmeldung ist nun passé.

Der Landkreis hat die Notbremse gezogen. Die Inzidenz ist zu hoch. Die Geschäfte, die nicht mit dem täglichen Bedarf zu tun haben, mussten am Dienstag wieder schließen. Was noch geht, das ist Einkaufen über „Click and Collect“. Wie reagieren die Händler?

„Das ist völlig irre: Ich brauche Ware, kann aber nicht hellsehen, wann wieder dicht ist“

Kay-Uwe Ziegler, Chef des Bitterfelder Innenstadtvereins, einer Gemeinschaft von Händlern und Gewerbetreibenden, und selbst Betroffener, warnt vor einer fatalen Entwicklung. „So werden deutschlandweit hunderttausende Geschäfte plattgemacht - obwohl wir alle gute Hygienekonzepte haben. Das ist ein Wahnsinnsgewinn für den Online-Handel. Und: Nicht nur, dass viele herkömmliche Händler pleite sind, sie haben auch noch Schulden angehäuft“, sagt er und verweist auf die Angestellten, die seit Monaten von Kurzarbeitergeld leben müssten. „Die haben keine Reserven mehr.“ Wie auch viele Arbeitgeber in der Branche. Das Reisebüro in der Burgstraße gegenüber seinem Laden zum Beispiel sei nun dicht - für immer.

Für ihn selbst bedeute die Notbremse, dass er für seine Geschäfte nicht planen kann. „Das ist völlig irre: Ich brauche Ware, kann aber nicht hellsehen, wann wieder dicht ist. Wie viel soll ich bestellen? Welche Ware soll ich bestellen? Für den Sommer? Den Herbst? Ist die Ware da, ist vielleicht schon wieder zu ...“

Auch NKD in der Burgstraße ist dicht und verweist nur noch auf den Onlineshop. (Foto: Silke Ungefroren)

Verbindliche Auskünfte seien jedes Mal nur schwer zu kriegen

Silvia Werner, Inhaberin von „Mode für Sie“ an der Ecke zum Teichwall in Bitterfeld, kennt diese Probleme ebenfalls. Als die Geschäfte im vorigen Jahr wieder öffnen durften, habe sie natürlich Kleidung für die neue Saison abgekauft - per Vertrag. „Denn ohne Ware gibt es keinen Umsatz.“ Das Bestellte komme nun seit November kistenweise an.

Sämtliche Sachen müssten nach Fehlern durchgeschaut, zum Teil auch aufgebügelt werden, weil sie so lange verpackt waren. Und dann waren die Geschäfte im Dezember wieder dicht. Es folgte der Verkauf mit Terminvergabe, die geforderten Tests kamen hinzu.

Dass dies seit Dienstag nun auch nicht mehr geht, weiß sie übrigens noch gar nicht. „Immer muss man sich selbst auf den neuesten Stand bringen“, sagt sie. Verbindliche Auskünfte seien jedes Mal nur schwer zu kriegen. Was sie nun mit ihrer Kundin macht, die für heute bereits angemeldet ist ... Bestellen und abholen ist jetzt nur noch angesagt. „Ich bin eigentlich Optimistin“, sagt die Geschäftsfrau. „Aber so kann es wirklich nicht mehr lange weitergehen.“

Was an Pleiten jetzt ab Mai kommen wird, sei noch nicht abzuschätzen

Innenstadtverein-Chef Ziegler, AfD-Stadtrat und Kreistagsmitglied, bringt’s auf den Punkt. „Ich bin selten hilflos, aber jetzt bin ich’s. Man kann machen, was man will - es ist sinnlos.“ Was an Pleiten jetzt ab Mai kommen wird, sei noch nicht abzuschätzen. Fakt indes sei, die vom Staat versprochenen Corona-Hilfen kommen nach wie vor schleppend.

Für Ziegler ist damit das ganze Problem noch nicht vollständig beschrieben. Nämlich auch im Handwerk knirsche es bereits. Gestiegene Materialpreise und Lücken im Angebot sind keine guten Vorboten, findet er. „Manche können ihre Aufträge nicht mehr umsetzen, weil die Kunden mit anderen Preisen kalkuliert haben“, so Ziegler.

„Das alles wird Folgen haben. Wo kommen die Steuern her? Wenn die Leute nicht wissen, wo das Geld herkommt ... na, dann Halleluja.“ Er verstehe jeden, der sich vor Corona schützen will. „Aber man muss beide Sichten in die Diskussion bringen.“

Wie sieht es im Halle Leipzig The Style Outlets in Brehna aus?

Wie sieht es im Halle Leipzig The Style Outlets in Brehna aus? Diese Frage beantwortet Jil Boddenberg von der Öffentlichkeitsabteilung des Betreibers Neinver. „Gemäß des Infektionsschutzgesetzes des Bundes bleibt Halle Leipzig The Style Outlets bis auf Weiteres geschlossen.“

Auch in The Style Outlets geht nur noch bestellen und abholen. (Foto: André Kehrer)

Kunden könnten weiterhin bei den teilnehmenden Marken des Centers den Service „Click & Collect“ nutzen. Das bedeutet, die Abholung bestellter Waren bleibt weiterhin eingeschränkt möglich. Aber einkaufen - das ist tabu. (mz)