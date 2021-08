Dachdecker gehen beim Zörbiger Aktuarhaus an die Arbeit

Zörbig/MZ - Der letzte Nagel im Dach hält: Am Zörbiger Schloss wurde mittlerweile Richtfest gefeiert. Das Aktuarhaus, das zum Museumscafé umgebaut wird, hat einen großen Schritt zur Fertigstellung geschafft. „Wir sind weiterhin in der Abstimmung mit den Gewerken“, erklärt Bürgermeister Matthias Egert (CDU). Nun werde der Dachdecker an die Arbeit gehen. An den Wänden muss zudem das Fachwerk ausgebessert werden.

Und: Die Stadt ist auf der Suche nach einem Pächter, der die gastronomische Versorgung am Schloss übernehmen will. „Wir haben bereits einen Interessenten, bereiten aber gerade eine Ausschreibung vor. Diese wird im September auf der Webseite der Stadt verfügbar sein“, so Egert.

Das Museumscafé soll später 35 Plätze haben und nicht nur Nebengelass des Schlosses sein

Dann könne der Pächter beim Innenausbau mit einbezogen werden. Auch die Steigerung der Holzpreise während der vergangenen Monate könnte sich auf den Bau auswirken, vermutet Egert. Der Wiederaufbau des Aktuarhauses wird durch EU-Mittel aus dem so genannten Leader-Programm gefördert, 200.000 Euro konnte die Stadt für den Außenbereich sichern.

Das Museumscafé soll später 35 Plätze haben und nicht nur Nebengelass des Schlosses sein, sondern auch Geschichte erzählen. Dafür wird schon die historische Dampfmaschine sorgen, die noch aus Zeiten der Zuckerrübensaftproduktion stammt und von den Zörbigern Hans Rieger und Heinz Zschoche restauriert worden war. Anfang Juli wurde die 14 Tonnen schwere Maschine in das künftige Café verladen. Die Arbeiten am Aktuarhaus laufen seit Juni 2020.