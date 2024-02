Auf der sächsischen Seite des Seelhausener Sees soll ein Ferienressort entstehen. Eine Bürgerinitiative will das verhindern und sammelt Geld, um Anwälte zu bezahlen. Wo der Konflikt liegt.

Crowdfunding gegen Tourismus? Widerstand gegen geplantes Ferienressort am Seelhausener See

Pouch/Löbnitz/MZ. - Naturidylle oder Tourismus? Eine Frage, die sich in der Bergbaufolgeregion nicht selten stellt und die oft leidenschaftlich debattiert wird. So auch auf der sächsischen Seite des Seelhausener Sees, der teilweise in Anhalt-Bitterfeld liegt.