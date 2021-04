Corona-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld sinkt auf 119,3 - Zahl der Intensivpatienten steigt wieder leicht

Anhalt-Bitterfeld - Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sinkt weiterhin und liegt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut bei 119,3. Auch die Zahl der Neuinfektionen geht wieder etwas zurück. Laut Kreisverwaltung wurden 38 Fälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Damit gelten nun 512 von 6.049 amtlich festgestellten Corona-Infektionen als aktiv.

Allerdings steigt die Zahl der an Covid-19 erkrankten Intensivpatienten am Dienstag auf 13, von denen acht invasiv beatmet werden müssen. Am Montag waren es noch zwölf Patienten, von denen sechs beatmet wurden. (mz)