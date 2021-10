Obwohl Hortnerin corona-positiv ist: Kinder müssen nicht in Quarantäne 

Zörbig/MZ - Das Gesundheitsamt des Landkreises hat mitgeteilt, dass der PCR-Test einer Hortnerin in Zörbig positiv war. Dennoch müssten die Kinder nicht in Quarantäne, weil im Hort „nur“ sogenannte Wuselkontakte stattfänden. Deshalb könne man die Zahl und Namen der Kinder, welche längeren Kontakt hatten, nicht genau beziffern und benennen.

Diese überraschende Entscheidung des Amts teilte Anja Lins, Konrektorin der Grundschule, am Samstag mit. Für Schule und Hort bleibe es trotzdem bei der Bitte, die Kinder am Montag und Dienstag zu Hause zu betreuen. Wo das nicht möglich sei, unterrichte der Klassenleiter in der Schule. Vor Unterrichtsbeginn werde täglich getestet. Auch im Hort wird nach Kohorten getrennt betreut. Für Kinder, die bereits in Quarantäne sind, bleibe diese bestehen.