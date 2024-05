Das Salt-City-Custom-Event lockt am Wochenende Liebhaber amerikanischer Fahrzeuge an. Es wird ein Fest für alle, die das Röhren der Motoren und den Glanz der Karosserien schätzen.

Roberto Gruner aus Pirna präsentierte 2023 in Zörbig seinen Buick Electra Cabrio, ein sogenanntes Flossenmonster.

Zörbig/MZ. - Die Spannung steigt in Zörbig, wo das Salt-City-Custom-Event dieses Wochenende stattfindet. Ronny Böhme und sein Team laden auf das Areal der Agrargenossenschaft in der Wasserturmstraße ein, wo etwa 600 glänzende US-Autos, Motorräder und Trucks zur Schau gestellt werden. Vom Freitag bis zum Sonntag erwarten die Veranstalter bis zu 3.000 Enthusiasten und Schaulustige, die die Faszination für US-Cars und Motorräder teilen. „Dieses Jahr setzen wir auf einen Neuanfang und wagen einige Innovationen“, kündigt Böhme an.