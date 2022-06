Chris Henze (SPD): Umbrüche wappnen für die Zukunft

Er ist 39 Jahre alt • lebt in Brehna • ist Vater zweier Kinder und lebt in einer festen Partnerschaft • Der ESV Petersroda ist seine fußballerische Heimat • betreut ehrenamtlich die Minigolfanlage im Bitterfelder Tiergehege • ist Mitglied eines BVB-Fanclubs

Wer lernen will, auch in kurzer Zeit viel zu schaffen, der muss Home Office mit zwei kleinen Kindern machen. So zumindest sieht es Chris Henze. Der SPD-Kandidat ist gerade in Elternzeit. Und das heißt eben: viel schaffen, denn die Familie ist genauso wichtig wie die Politik. Schließlich gibt es dort auch Rückhalt für die Bewerbung um das Direktmandat.