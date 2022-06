Bürgermeister-Wahl in Sandersdorf-Brehna: CDU schickt Uwe Schulze ins Rennen

Uwe Schulze tritt als Bürgermeister-Kandidat an.

Sandersdorf/MZ/cze - Die CDU-Mitglieder der drei Ortsverbände von Sandersdorf-Brehna ziehen mit Uwe Schulze aus Zscherndorf in den Bürgermeister-Wahlkampf. Sie kürten am Montagabend den 59-jährigen Landrat im Ruhestand mit 27 Ja-, einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu ihrem Kandidaten. Einen Gegenkandidaten gab es laut Andy Grabner - CDU-Ortsverbandschef von Sandersdorf, bislang Bürgermeister und inzwischen Schulzes Nachfolger als Landrat - nicht. „Die drei Ortsverbände haben sich im Vorfeld abgestimmt, wen man gern als Kandidaten sehe“, so Grabner.