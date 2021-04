Bürgerentscheid zu Raguhner Kita „Sonnenzauber“ läuft gemächlich an

Raguhn-Jeßnitz - Der Bürgerentscheid über die Zukunft der Raguhner Kita „Sonnenzauber“ ist eher schleppend angelaufen. Laut Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) haben bis 13 Uhr rund 1.000 Menschen ihre Stimme abgegeben, dazu kommen circa 600 Briefwahlstimmen. Insgesamt entspricht das einer Wahlbeteiligung von etwa 20 Prozent.

Reger Betrieb herrschte vor allem in Raguhn. Beim Wahllokal auf dem Gelände der Sekundarschule gaben sich Bürger am späten Vormittag die Klinke in die Hand. Vor jenem im Jeßnitzer Rathaus regte sich zur selben Zeit deutlich weniger. Hier wurden schon am Morgen eine Reihe Stimmen abgegeben, berichtet Marbach. In den kleineren Ortschaften sei zunächst wenig passiert.

Die verschärften Hygieneregeln haben sich dem Bürgermeister zufolge bewährt - auch mit Blicke auf die anstehende Landtags- und Landratswahl. „Das ist ein guter Probelauf“, sagt Marbach. Nach einigen Quarantäne-Verordnungen in der vergangenen Woche waren am Sonntag nun auch ausreichend Wahlhelfer einsatzbereit. Die Feuerwehren versorgten sie mit Essen.

Vorläufige Ergebnisse des Entscheids sollen bereits am Abend veröffentlicht werden. Das offizielle Endresultat gibt der Wahlausschuss dann am Dienstag bekannt. Die Bürger stimmen darüber ab, ob der städtische Plan zum Neubau der Kita auf dem Markeschen Platz umgesetzt oder ob er gestoppt und stattdessen der Altstandort in der Mittelstraße saniert wird. (mz/Tim Fuhse)