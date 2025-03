Bei einem Brand in einem Dachgeschoss in einem Haus in der Jeßnitzer Straße in Bitterfeld sind am Sonnabend zwei Personen verletzt worden. Die Feuerwehr hatte große Probleme bei der Anfahrt.

Bitterfeld/MZ. - Bei einem Brand in einem Dachgeschoss in einem Haus in der Jeßnitzer Straße in Bitterfeld sind am Sonnabend zwei Personen verletzt worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bitterfeld war kurz nach 10 Uhr unter dem Stichwort Brand Gebäude alarmiert worden. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss wahrnehmbar, alle Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen.

Unter schwerem Atemschutz ging der Angriffstrupp zur Brandbekämpfung in das Dachgeschoß vor. Neben Abstell- und Lagerflächen befand sich dort auch ein Wohnraum. Über die Drehleiter wurde ein Fenster zur Schaffung eines Rauchabzuges geöffnet. Das Feuer selbst konnte dann schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Für die Restablöschung mussten Teile der Dachdämmung entfernt werden.

Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und später zur weiteren Behandlung in das Goitzsche Klinikum gebracht. Das Gebäude wurde abschließend zwangsbelüftet und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei das Dachgeschoss vorerst versiegelt.

Für einen Teil der Einsatzkräfte hatte sich die Anfahrt zur Einsatzstelle äußerst schwierig gestaltet, so eine Sprecher der Ortsfeuerwehr Bitterfeld. In der Nordstraße seien Fahrzeuge in den Kurvenbereichen und Fahrbahneinengungen geparkt gewesen. „Für die Einsatzfahrzeuge waren diese Engstellen nur unter Nutzung der Seitenbereiche und Gehwege passierbar.“ Das Ordnungsamt wurde über die Situation informiert.