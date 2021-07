BMX-Star Chris Böhm Rekord will in Wolfen-Nord einen neuen Weltrekord aufstellen

Der BMX-Star zeigt bei „Alles Rollt #1“ auf der Skateranlage eine Show und macht einen Workshop. Scooter-Meister und Rapper Morlockk ist auch am Start.

Wolfen/MZ - Wo Chris Böhm auftaucht, sind die Fans nicht weit. Das war vergangene Woche im Skatepark Wolfen-Nord nicht anders. Fünf Tage lang war der mehrfache BMX-Flat-Weltrekordler in seiner Heimat, inspizierte die Anlage, trainierte dort, zeigte den Kids Tricks, drehte TikTok-Videos - und machte so ganz nebenbei Bitterfeld-Wolfen wieder ein Stück bekannter in der Welt.

„100.000 neue Follower habe ich während der Bitterfeld-Woche bekommen“, erzählt der 37-Jährige und klingt selber überrascht dabei. Doch sein Besuch hatte einen spektakulären Grund: Böhm ist der Stargast des Spektakels „Alles Rollt #1“, das Cultur2People und der Wolfen-Nord Verein am 24. Juli im Skatepark aus der Taufe heben werden.

Am 24. Juli will Chris Böhm vor Publikum einen Weltrekord aufstellen

Chris Böhm wurde für eine seiner berühmten BMX-Shows gebucht. „Ich freue mich riesig darauf, wieder mal in meiner Heimatstadt die Leute begeistern zu können.“ Doch dabei lässt es der Bitterfelder nicht bewenden, für den Engagement ganz oben steht.

Und so wird er als Coach für den Nachwuchs agieren und zudem drei Contests betreuen: für Skateboard, BMX-Rad und Scooter. Letzteren hat Böhm inzwischen auch für sich entdeckt. Der kleine Roller ist bei jungen Leuten gerade sehr beliebt. Auf einem der Videos aus Wolfen-Nord kann man Böhm dabei beobachten, wie er auf dem Scooter für einen neuen Rekord trainiert. Denn am 24. Juli will er vor Publikum einen Weltrekord aufstellen: 30 Umdrehungen mit dem Scooter.

„Es geht ja darum, etwas für diesen Stadtteil und die Stadt zu machen, ein ungewöhnliches Angebot auf die Beine zu stellen“

Ein Kinderspiel wird das für den BMX-ler nicht: „Dafür muss ich mich noch ganz schön anstrengen, denn viel Zeit ist bis dahin nicht mehr.“ Allerdings fehlt ihm dafür noch die richtige OSB-Fläche von acht mal acht Metern. „Aber vielleicht findet sich dafür ja ein Sponsor?“ Böhms Rekordversuch im für ihn ungewohnten Metier werden auch zwei Experten genau beobachten. Mit Timon Kunze und Katharina Albrecht kommen der Deutsche Meister im Scootern und eine der besten deutschen Scooter-Fahrerinnen nach Wolfen-Nord.

Und damit nicht genug: Sprayer und Musiker sind bei dem Spektakel von 10 Uhr bis Mitternacht ebenfalls mit von der Partie. Der Rapper Morlockk Dilemma dürfte für Stimmung sorgen, dazu kommen Longfingah & Sub Pressure Band, Leyze, WSR & Friends sowie die Electronic Routs Crew. Auch ein offenes Mikro soll es geben. „Das wird ein richtig fettes Hip-Hop-Spektakel“, meint Böhm begeistert und hofft, dass sich viele Familien an diesem Tag mitreißen lassen.

„Es geht ja darum, etwas für diesen Stadtteil und die Stadt zu machen, ein ungewöhnliches Angebot auf die Beine zu stellen. Und so gerade jungen Leuten zu zeigen, was alles geht, wenn man es nur anpackt.“ Er glaubt, dass „Alles Rollt“ viel Potenzial hat. „Wenn die Premiere ankommt, kann das nächstes Jahr noch größer werden und über die Region hinaus ausstrahlen.“ Warum er sich dafür so engagiert? „Aus Überzeugung.“