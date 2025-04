Anhalt-Bitterfeld ist überdurchschnittlich stark von Volkskrankheiten betroffen. Ein neuer Bericht zeigt, wo es besonders hakt – und was jetzt passieren muss.

Volkskrankheit Bluthochdruck: In Anhalt-Bitterfeld sind überdurchschnittlich viele Menschen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen.

Bitterfeld/Köthen/MZ. - Herzkrank, zuckerkrank, psychisch belastet – in Anhalt-Bitterfeld sind Volkskrankheiten weiter auf dem Vormarsch. Das zeigt ein aktueller Gesundheitsbericht der Kreisverwaltung. Die Zahlen zeichnen ein klares Bild: Die Menschen in der Region sind im Schnitt deutlich häufiger krank als anderswo in Sachsen-Anhalt oder im Bund.