Bitterfelds Zentraler Umsteigepunkt wird durch Baumaßnahme zum Engpass in der Ring-Umleitung

Bitterfeld/MZ - Seit Beginn der Bauarbeiten an der Bitterfelder Mühlstraße im Februar führt die Umleitung des Innenstadtrings über den Zentralen Umsteigepunkt (ZUP). Doch seit Mitte letzter Woche kommt es dort immer wieder zu Wartezeiten.

Grund ist die Sperrung der Fahrbahn, die von der Burgstraße aus links an den Haltestellen vorbei zum Plan führt. Die Folge: Für Busse wie für Autos bleibt nur der rechte Fahrstreifen. Hält aber dort ein Bus, um Passagiere ein- oder aussteigen zu lassen, müssen die Autos dahinter warten. Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht. Doch was ist der Grund für die Sperrung einer der Fahrbahnen?

Die Sperrung hängt mit dem Umbau der Mühlstraße zusammen, erklärt Tom Spröte, der Projektverantwortliche seitens der Stadt. Die nun fast fertiggestellte Mühlstraße ist mit dem neuen Kreisel Bestandteil des Innenstadtrings, der dann weiter über die Straßen Plan und Teichwall führt. Beim Bau der neuen Ausfahrt vom Kreisel zum Plan wurde ein Stück der Fahrbahn dieser Straße gleich mit erneuert.

„Zudem wurden der Schmutzwasserkanal und die Gasleitungen neu bis zur Badergasse verlegt - also an der gesamten Breite des ZUP vorbei“, so Spröte weiter. Dabei sei immer dafür gesorgt worden, dass der Verkehr über den ZUP zum Plan rollen kann. Doch nun müsse in dem Bereich die neue Asphaltdecke an die bestehende angebunden werden. Ebenso sei es notwendig, die Schachtdeckel vom Höhenniveau her anzupassen.

Wegen dieser Arbeiten sei die Straße am ZUP halbseitig gesperrt worden. Vorgesehen war dies als kurzzeitige Maßnahme. Doch dann kam am Donnerstag der Dauerregen und warf die Pläne über den Haufen. Die Bauarbeiter müssen ein paar Tage vergehen lassen, bevor diese Arbeiten möglich sind. Am Dienstag oder Mittwoch soll die Sperrung aufgehoben werden.

Für den Linienverkehr bedeutet die Sperrung keine große Einschränkung, wie Andreas Fischer, Leiter Verkehrsmanager bei Vetter, sagt. Große Wartezeiten gebe es dort eh nicht mehr. „Und wegen der Sperrung der Haltestelle Stadthafen fahren wir den ZUP gegenwärtig nur in Richtung Wolfen an.“