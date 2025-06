Sanierung in großer Höhe Bitterfelder Rathaus verhüllt - Rettungmission für den geschädigten Turm gestartet

Massive Schäden wurden am Historischen Rathaus auf dem Bitterfelder Markt entdeckt. Vor allem der Turm ist betroffen. Für die Sanierung nimmt die Stadt jetzt Geld in die Hand. Doch was muss alles getan werden, um den Turm zu retten?