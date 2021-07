Bitterfeld-Wolfen plant im Juli zwei Impftage ohne extra Terminbuchung

Bitterfeld-Wolfen - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen bietet erstmalig ein Impfen ohne vorherige Terminbuchung an. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt.

Am Donnerstag, 22. Juli, und Freitag, 23. Juli, stehen pro Tag 130 Dosen des Impfstoffes AstraZeneca zur Verfügung. Geimpft werden soll in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr im Städtischen Kulturhaus in Wolfen am Puschkinplatz 3. Mitzubringen ist der Personalausweis, der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte. Wartezeiten sind nicht ausgeschlossen.

Die Zweitimpftermine finden dann am 16. und 17. September statt.