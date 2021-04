Bitterfeld-Wolfen öffnet Corona-Testzentren zusätzlich am Freitag

Bitterfeld-Wolfen - Zunächst einmalig werden die städtischen Corona-Testzentren in Bitterfeld-Wolfen zusätzlich zu Dienstag und Donnerstag auch am Freitag geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Grund sei die hohe Nachfrage aus der Bevölkerung. Weitere Zusatz-Öffnungen werden derzeit geprüft.

Bislang hatte das Testzentrum in der ehemaligen Diesterwegturnhalle (Bitterfeld) immer montags von 8 bis 12 und mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Testzentrum im Städtischen Kulturhaus (Wolfen) immer dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr.

Ob es auch eine Öffnung am kommenden Freitag geben kann, werde derzeit noch geprüft

Für Freitag, den 30. April, haben sich Stadt und Landkreis nun darauf verständigt zusätzlich in Bitterfeld von 9 bis 12 Uhr und in Wolfen von 15 bis 18 Uhr zu öffnen. Ob es auch eine Öffnung am kommenden Freitag geben kann, werde derzeit noch geprüft.

Berechtigt sind alle Bewohner von Anhalt-Bitterfeld, was durch Vorlage des Personalausweises nachgewiesen wird. Zudem bittet die Stadt nur Leute ohne Symptome dort vorzusprechen. Wer die typischen Krankheitssymptome von Covid-19 hat, soll sich stattdessen direkt an das Gesundheitsamt unter 03496/601751 wenden. (mz)