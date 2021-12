Bitterfeld-Wolfen eröffnet ein Testzentrum in Bitterfeld - Start ist am Freitag

Bitterfeld/MZ - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen eröffnet ab Freitag, 3. Dezember, ein Corona-Testzentrum im Ortsteil Stadt Bitterfeld. Das teilt die Stadt mit. Das Bürgertestzentrum befindet sich im Außenbereich der Sauna des Heinz-Deininger-Sportbads in der Dürener Straße 25.

Die vorläufigen Öffnungszeiten bis Sonntag, 5. Dezember, sind täglich jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Am Sonntag soll entschieden werden, in welchen Zeiten das Corona-Testzentrum ab Montag, 6. Dezember, geöffnet haben wird.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hält das Angebot in Kooperation mit der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft und der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen vor. Eine Anmeldung zum Testen ist nicht notwendig. Die Tests werden kostenfrei angeboten.