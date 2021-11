Bitterfeld-Wolfen bietet im Dezember drei Impftermine an - Buchung notwendig

Wolfen /MZ - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen bietet vorerst drei Termine für die Corona-Schutzimpfung (Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung) im Dezember an. Mit Unterstützung des Landkreises können sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt am 9., 16. und 19. Dezember in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im Städtischen Kulturhaus in Wolfen impfen lassen.

Voraussetzung hierfür ist laut Pressemitteilung eine telefonische Terminvereinbarung. Um sich registrieren zu lassen, können Termine innerhalb der Woche zwischen 9 Uhr und 14 Uhr unter folgenden Telefonnummern vereinbart werden: 03494/66 60 301, 03494/66 60 302, 03494/66 60 307 oder 03494/66 60 314