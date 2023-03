Nach dem beschlossenen Abriss des Reuterhauses in Bitterfeld soll ein gläserner Bereich im Fußweg den Blick auf die alten Kellermauern ermöglichen. Doch was sagt die Neubi als Eigentümerin dazu?

Bitterfeld verliert Renaissance-Haus - Dafür soll ein Fenster in die Vergangenheit geöffnet werden

Bitterfeld/MZ - Das Reuterhaus in der Bitterfelder Burgstraße wird schon bald verschwinden. Damit wird laut Ortsbürgermeister Joachim Gülland (Die Linke) das zweitälteste Haus in der Stadt abgerissen. Aber die Erinnerung an das 1596 erbaute Domizil des Bürgermeisters Conradus Reuter soll lebendig bleiben. Auf dem Fußweg davor soll ein sogenanntes „Archäologisches Fenster“ eingebaut werden, dass den Blick auf die zu erhaltenden Kellermauern des Reuterhauses freigibt.