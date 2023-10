Der Essenservice Junghans will in der Chloratstraße in Bitterfeld durchstarten. Wie die zentralere Lage genutzt werden soll.

Bitterfeld/Coswig/MZ - Bitterfeld statt Coswig: Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Essenservice Junghans wird ab November voraussichtlich vieles anders sein, für die Kunden nicht. „Bis auf die Telefonnummer ändert sich für unsere Kunden gar nichts“, sagt Geschäftsführer Eric Richter. Und das, obwohl das traditionsreiche Unternehmen selbst vor einer großen Veränderung steht. Die gesamte Firma wechselt den Standort und wird eine komplett neu eingerichtete Großküche beziehen. Ab November wird dann nicht mehr wie bisher in Coswig, sondern in Bitterfeld produziert. Und zwar mitten im Chemiepark, in der Chlorat- und damit in Reichweite der bekannteren Parsevalstraße.