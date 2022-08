Bis zu 200 Biker beten am Wochenende wieder am Bitterfelder Bogen

Bis zu 200 Motorradfahrer rollen am Sonntag auf den Marktplatz in Bitterfeld. Von dort geht hinauf es zum Wahrzeichen auf dem Berg. Dort findet ein Gottesdienst statt. Die anschließende Ausfahrt führt bis in den Landkreis Wittenberg.

Bitterfeld/MZ - Es wird laut am Bitterfelder Bogen - und dann ganz still. Denn bis zu 200 Biker in Lederkluft auf heißen Maschinen werden am Sonntag, 21. August, das Wahrzeichen der Stadt erobern und dort einen Biker-Gottesdienst mit anschließender Ausfahrt erleben. Dies hat - nun schon zum sechsten Mal - Johannes Toaspern, Bitterfelder Pfarrer im Ruhestand, organisiert, der selber großer Motorradfan ist.