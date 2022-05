Biontech-Vakzin: Dermapharm sucht 60 Mitarbeiter in Brehna für Impfstoff-Produktion

Sandersdorf-Brehna - Die neue Abfüllanlage im Dermapharm-Werk in Sandersdorf-Brehna ist nur hinter einer Glasscheibe zu sehen. Zwei Mitarbeiter in grünen Overalls arbeiten in dem Reinraum, in dem künftig Corona-Impfstoff von Biontech abgefüllt wird. „18.000 Flaschen schaffen wir auf der Anlage pro Stunde“, sagt Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier. Der börsennotierte Arzneimittel-Hersteller erweitert damit seine Kapazität im Werk in Sandersdorf-Brehna auf insgesamt 42 Millionen Flaschen im Jahr. Da aus jeder Flasche sechs Spritzen gezogen werden können, ergibt das rund 250 Millionen Impfdosen.

