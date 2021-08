Biker starten auf Markt zum großen Gottesdienst am Bitterfelder Bogen

Bitterfeld/MZ - Biker in Lederkluft auf schweren Maschinen einerseits und nachdenklich-ermutigender Gottesdienst mit Predigt andererseits - für so manchen passt das noch immer nicht recht zusammen. Dabei beweist die evangelische Kirchengemeinde Bitterfeld gemeinsam mit der Stadt seit fünf Jahren eindrucksvoll, wie gut beides zusammenpassen kann. Der Bikertreff am Bitterfelder Bogen ist für viele Motorradfahrer inzwischen ein Muss, selbst im vergangenen Pandemie-Sommer fand das Treffen statt und erlebte mit 140 Motorradfans sogar einen Teilnehmerrekord.

Zu verdanken ist das dem Initiator Johannes Toaspern, bis vergangenen Oktober Pfarrer der Bitterfelder Stadtkirche und selber begeisterter Motorradfahrer. Auch wenn Toaspern inzwischen als Pfarrer im Ruhestand ist, hält er für den Biker-Gottesdienst in diesem Jahr wieder alle Fäden in der Hand - und zugleich eine Neuerung bereit: Wenn am Sonntag, 29. August, die blank polierten Maschinen in Bitterfeld einrollen, wird der Treff erstmals nicht auf dem Parkplatz am Fuße des Bitterfelder Bogens sein, sondern auf dem Marktplatz - im Herzen der Stadt. „Von dort starten wir unsere gemeinsame Fahrt durch die Stadt hinauf zum Bogen, wo ich den Motorrad-Gottesdienst halten werde“, sagt Toaspern. Am Fuße des Bitterfelder Wahrzeichens wird auch die Kreismusikschule dabei sein und den Gottesdienst musikalisch mitgestalten.

Danach startet die große Ausfahrt mit verschiedenen Zwischenstopps. Sie führt bei ihrer 5. Auflage quer durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und streift voraussichtlich auch Nachbarkreise. Angeführt wird das Feld von der Motorradstaffel der Polizeiinspektion Ost. Endziel wird der Pier der Marina am Restaurant „Seensucht“ an der Goitzsche sein, wo die Fahrer gegen 14.45 Uhr erwartet werden. Die Teilnahme ist kostenlos. „Wir bitten jedoch um eine Spende für die ‚Suppenküche für Kinder‘ im Lutherhaus“, so Toaspern. Bis zu 200 Teilnehmer sind erlaubt. Für alle gilt aber eine Bedingung: „Die Motorräder müssen eine Geschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde erreichen.“