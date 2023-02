Stadt listet alle Veranstaltungen auf Besonderer Kalender geplant - Bitterfeld-Wolfener sollen nichts mehr verpassen

Was kann man aktuell in der Stadt erleben? Bitterfeld-Wolfen will einen Veranstaltungskalender zusammenstellen. Doch dafür braucht das Rathaus tatkräftige Hilfe. Sonst wird der Plan zum Flop.